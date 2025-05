Al San Raffaele il primo caso di cammino recuperato in un paziente paraplegico

Un team multidisciplinare dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano ha raggiunto un traguardo storico nel trattamento dei pazienti paraplegici, documentando il primo caso di recupero della marcia. Il risultato, reso noto su Med – Cell Press, evidenzia l'importanza della sinergia tra medici, fisioterapisti e bioingegneri, offrendo nuove speranze per la riabilitazione neurologica.

MILANO (ITALPRESS) – Il caso clinico, pubblicato oggi su Med – Cell Press e condotto dal team multidisciplinare del MINE Lab, che vede coinvolti i medici, fisioterapisti e i ricercatori dell 'Irccs Ospedale San Raffaele di Milano e Università Vita-Salute San Raffaele (UniSR) insieme ai bioingegneri della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa coordinati dal professor Silvestro Micera, descrive l'incredibile recupero di un uomo di 33 anni con una lesione midollare traumatica a livello T11-T12 estesa al cono midollare che ha causato un grave deficit motorio dovuto al danno del sistema nervoso sia centrale che periferico...

