Al posto delle vetreria un garage per lavorare targhe false e ripulire le auto rubate

In un'operazione che ha rivelato un sorprendente intreccio di illegalità, un capannone finto laboratorio di vetreria è stato smascherato come un'officina per la lavorazione di auto rubate e la creazione di targhe false. Gli imprenditori coinvolti pensavano di eludere le autorità, ma il loro inganno è stato scoperchiato da un'accurata indagine.

Una officina per ripulire le auto rubate. Era travestito da capannone adibito ad attività artigianale per la lavorazione del vetro, ma, in realtà, era diventato un vero e proprio laboratorio di riciclaggio destinato a ripulire le auto rubate. Gli imprenditori dell’attività artigianale abusiva, un... 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Al posto delle vetreria un garage per lavorare targhe false e ripulire le auto rubate

Cosa riportano altre fonti

Assunzioni Poste Italiane per lavorare in magazzino, requisiti e come candidarsi - Questa posizione, invece, prevede turni notturni ed è adatta a chi preferisce lavorare nelle ore serali. Le sedi di lavoro sono: Landriano (PV), Malpensa (MI), Bologna (BO), Castel San Giovanni (PC), ... 🔗Da money.it

Lavorare in una vetreria artistica - Come si lavora in una vetreria artistica? In Italia sono quasi 300 le imprese artigianali che lavorano il vetro: è uno di quei mestieri di nicchia, dove la pratica di bottega è fondamentale per ... 🔗donnamoderna.com scrive

Vetreria Artigiana Martuzzi: vetrai a Bologna dal 1965