Al posto delle auto una piazza musicale vicino alle scuole | il progetto in centro a Milano

A Milano, la musica diventa il fulcro di aggregazione per i bambini con le nuove "piazze sonore" inaugurate nel quartiere Guastalla. Situate in via Corridoni, via Savaré e via Respighi, queste aree pedonali trasformano gli spazi urbani in luoghi di socializzazione e svago, contribuendo a un ambiente educativo più stimolante. Il progetto fa parte dell'iniziativa "Piazze aperte per ogni scuola", promuovendo la cultura musicale tra i più giovani.

Musica come strumento d'aggregazione per i bambini. Succede nelle "piazze sonore" inaugurate martedì nel quartiere Guastalla in via Corridoni, via Savaré e via Respighi. Si tratta di tre nuove "strade scolastiche" realizzate nell'ambito di "Piazze aperte per ogni scuola", l'avviso pubblico con... 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Al posto delle auto una "piazza musicale" vicino alle scuole: il progetto in centro a Milano

Approfondimenti da altre fonti

Lissone, barricate per i parcheggi di piazza Garibaldi: “Ogni posto auto in meno è una vetrina spenta” - "Ogni posto auto in meno sarebbe un disagio, una serranda che si abbassa sui negozi e sulla vita della piazza". A dirlo non sono solo i commercianti o i residenti della zona, ma pure chi viene qui ... 🔗Come scrive ilgiorno.it

"Piazza Martiri è dei cittadini, non delle auto" - "La Piazza è dei cittadini, non delle auto". Sul dibattito in corso circa il futuro di piazza Martiri Partigiani entra anche Legambiente, con una presa di posizione che va parecchio oltre da ... 🔗Da msn.com

VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA