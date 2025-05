Al parco Ipazia per la Giornata Mondiale del Gioco

Domani, in occasione della Giornata Mondiale del Gioco, il Parco Ipazia di Ravenna si prepara a festeggiare con l'inaugurazione di due nuove aree di gioco libero: "Aula a cielo aperto" e "In equilibrio". Questo progetto, sostenuto dalla Banca di Credito Cooperativo ravennate, promuove il divertimento e l'interazione tra i più piccoli, contribuendo a creare uno spazio di svago e apprendimento all'aperto.

Domani, in occasione della Giornata Mondiale del Gioco, presso il Parco Ipazia tra via Galilei e viale Copernico a Ravenna si inaugureranno due nuove aree di gioco libero denominate “Aula a cielo aperto” e “In equilibrio”. Il progetto, finanziato dalla Banca di Credito Cooperativo ravennate, vede finalmente la luce all’interno del “parco più inclusivo della città” grazie all’intervento di Azimut, su iniziativa delle associazioni: Dalla parte dei minori OdV, Lucertola Ludens, La Ruota magica e Unicef Comitato di Ravenna che a breve sottoscriveranno con il Comune di Ravenna un patto di collaborazione per la Cura e Rigenerazione dei Beni Comuni dedicato proprio al Parco Ipazia... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al parco Ipazia per la Giornata Mondiale del Gioco

Cosa riportano altre fonti

