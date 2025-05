al nassr cristiano ronaldo sui social questo capitolo è chiuso

Cristiano Ronaldo sembra dire addio all'Al Nassr tramite un post sui social dopo la recente sconfitta contro l'Al Fateh. Con la frase "Questo capitolo si è chiuso", l'attaccante portoghese suggerisce un possibile cambio di rotta nella sua carriera. Un messaggio che alimenta i rumors su un futuro lontano dal campionato saudita.

ROMA (ITALPRESS) – Non è ufficiale, ma la sensazione è che il post di Cristiano Ronaldo non sia altro che un addio all’Al Nassr. CR7, dopo l’ultima giornata del campionato saudita e la sconfitta per 3-2 sul campo dell’Al Fateh, ha scritto sui social: “Questo capitolo si è chiuso. La storia? Si sta ancora scrivendo, grazie a tutti”. Il futuro del 40enne fuoriclasse portoghese, capocannoniere del torneo con 25 reti e ieri in gol, sembra lontano dall’Al Nassr (la squadra di Pioli ha chiuso al terzo posto il campionato). Ha il contratto in scadenza e la corte di diverse società, molte delle quali presenti all’imminente Mondiale per club... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it