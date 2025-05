Al Gran Premio di Monaco con TAG Heuer abbiamo colto l' essenza della Formula 1

Portare la filosofia della Formula 1 al Gran Premio di Monaco, in collaborazione con TAG Heuer, è un'esperienza unica che cattura l'essenza di questa disciplina. Se Monza e Imola sono le radici italiane, Monaco rappresenta il cuore pulsante dell'emozione e della sfida, un circuito cittadino che continua a incantare e affascinare appassionati e piloti da generazioni. Scopriamo insieme perché questo evento è così speciale.

Dicono che per cogliere l'essenza della Formula 1 si debba andare al Gran Premio di Monaco. E non lo dicono solo i francesi. Certo, Monza e Imola sono casa e cuore (per noi), Las Vegas e Miami sono il nuovo glam. Ma per tutti quello di Monaco resta il circuito cittadino più impegnativo ed emozionante, oltre che un mondo a sé, dove non conta solo la performance sportiva, ma tutto il contorno fatto di incontri e piccole epifanie. Quest'anno TAG Heuer, che nel frattempo è diventato official timekeeper della F1, è il primo sponsor ufficiale del Gran Premio di Monaco. Una partnership che unisce la velocità e la precisione della F1 con l'eleganza e la tecnologia degli orologi TAG Heuer: due miti che puntano a spingersi oltre i limiti... 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Al Gran Premio di Monaco con TAG Heuer abbiamo colto l'essenza della Formula 1

