al fabbri 300 giovani cronisti trionfano la scuola orceoli valle del montone e civitella

Un'emozionante celebrazione ha avuto luogo al Fabbri, dove 300 giovani cronisti hanno dato vita alla 20ª edizione di ‘Cronisti in classe’. Le scuole Orceoli, Valle del Montone e Civitella si sono distinte, dimostrando che, più che la vittoria, è il percorso condiviso con compagni e docenti a rappresentare il vero tesoro di questa esperienza formativa unica.

Lo si dice spesso, ma in questo caso è più vero che mai: l’importante non è vincere, ma partecipare. Il vero regalo per i ragazzi che hanno preso parte alla 20ª edizione di ‘Cronisti in classe’, infatti, è proprio il percorso condiviso che, insieme ai compagni di classe e ai docenti, ha portato alla realizzazione di articoli di giornale che, nel corso dei mesi, sono usciti sulle pagine del Carlino. Al termine del percorso, però, è arrivato anche il momento delle premiazioni che, ieri mattina al teatro Diego Fabbri, hanno visto la partecipazione di una platea gremita ed energica, composta dagli studenti delle scuole che hanno preso parte all’iniziativa... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it