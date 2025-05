Agro nocerino-sarnese al setaccio | nei guai 2 giovani alla guida sotto effetto di droga sigilli ad un ristorante

Nell'agro nocerinosarnese, un'operazione dei Carabinieri ha portato all'arresto di due giovani sorpresi alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Durante il servizio di controllo, i militari hanno anche apposto i sigilli a un ristorante, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nella prevenzione e repressione dei reati, in particolare contro furti in abitazione e attivitĂ commerciali.

In azione, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore che hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione ai furti in abitazione e nelle attivitĂ commerciali