Agricoltura Grillo Turismo Verde-Cia | Serve art 140 Costituzione contadini mai più poveri

Un nuovo manifesto lanciato da Mario Grillo, presidente di Turismo Verde-Cia, punta a introdurre il 140° articolo della Costituzione italiana per garantire un futuro dignitoso ai contadini, promuovendo il riconoscimento del loro ruolo fondamentale nella produzione di cibo. "Mai più i contadini saranno poveri", afferma Grillo, sottolineando l'importanza dell'agricoltura per la ricchezza e il benessere del paese.

'Mai più i contadini saranno poveri, perché producono la ricchezza più grande: il cibo'. Recita così il testo del Manifesto per l'introduzione del 140° articolo della Costituzione italiana lanciato da Mario Grillo, presidente di Turismo Verde-Cia, organizzazione agrituristica della Cia-Agricoltori italiani. Come spiega ad AdnkronosLabitalia Mario Grillo, che ha lanciato la proposta dal

Mario Grillo, presidente Turismo Verde Cia