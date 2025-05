agostino scavo cade dall impalcatura e muore a lido delle nazioni

Un tragico incidente ha colpito Lido delle Nazioni, dove Agostino Scavo, un 71enne originario di Termini Imerese, è morto dopo essere caduto da un'impalcatura durante i lavori di ristrutturazione di una villetta. Questo evento segna un nuovo capitolo nella triste serie di incidenti mortali sui luoghi di lavoro, sollevando interrogativi sulla sicurezza in edilizia.

Lido delle Nazioni (Ferrara), 27 maggio 2025 – Precipita dall’impalcatura di una villetta in ristrutturazione e muore. Quello di Agostino Scavo, 71enne originario di Termini Imerese e da tempo residente sulla costa comacchiese, è l’ultimo nome scolpito nel drammatico elenco delle morti sui luoghi di lavoro. L’ennesimo anello di questa lunga catena di sangue risale all’ora di pranzo. Siamo al Lido delle Nazioni. In viale Stati Uniti d’America c’è una casa al momento disabitata, nella quale sono in corso interventi di riqualificazione a opera di una ditta del luogo. Sui ponteggi, i nsieme agli operai, c’è anche Scavo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it