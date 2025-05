Agguato al militare svolta nell' inchiesta | fermato un 49enne

Un 49enne è stato arrestato in relazione all'agguato ai danni di un militare 44enne di Campi Salentina, provincia di Lecce. L'uomo, sospettato di aver perpetrato l'azione violenta, è attualmente interrogato in questura, dove la vittima ha fornito una ricostruzione dettagliata degli eventi. L'inchiesta prosegue per far luce sulle dinamiche dell'incidente e sui motivi che hanno portato a questo attacco.

In questura l'uomo sospettato di aver compiuto l'agguato al militare 44enne di Campi Salentina, in provincia di Lecce. L'accusato - dopo la ricostruzione dei fatti fornita dalla vittima...

