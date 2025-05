Agguato al militare svolta nell' inchiesta | arrestato un 49enne

Un nuovo sviluppo nell'inchiesta sull'agguato al militare 44enne di Campi Salentina, in provincia di Lecce, ha portato all'arresto di un 49enne. L'uomo è sospettato di aver compiuto l'attacco, e la sua cattura segue la ricostruzione dei fatti fornita dalla vittima. Le indagini continuano per fare piena luce su quanto accaduto.

