Aggressioni in treno FS dota di bodycam i propri operatori | La gente quando viene ripresa si ferma

In risposta a un crescente numero di aggressioni, FS Security ha introdotto l'uso di bodycam per i propri operatori a bordo dei treni e nelle stazioni del Piemonte. Questo innovativo strumento mira a garantire la sicurezza del personale e a documentare eventuali episodi di violenza, contribuendo così a un ambiente più sicuro per tutti i viaggiatori.

A bordo dei treni o in stazione, da oggi in Piemonte gli operatori di FS Security saranno dotati anche di bodycam. Uno strumento che servirà per garantire la sicurezza degli operatori stessi, ma anche a fornire le prove di eventuali aggressioni. Anche se da FS fanno sapere che solitamente questi... 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Aggressioni in treno, FS dota di bodycam i propri operatori: "La gente quando viene ripresa si ferma"

