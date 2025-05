Aggressioni fisiche e violenze psicologiche per mesi alla moglie in manette

In un drammatico caso di violenza domestica a Ferrara, una donna di 31 anni ha subito maltrattamenti fisici e psicologici da parte del marito per oltre tre mesi. Le aggressioni, iniziate nell'agosto dello scorso anno, hanno continuato a protrarsi fino al 18 novembre 2024, quando la donna, esausta dai continui soprusi, ha deciso di agire.

Per mesi ha maltrattato la moglie, 31enne di origine straniera e residente in un’abitazione di Ferrara. Aggressioni fisiche e violenze psicologiche sono iniziate nel mese di agosto di un anno fa proseguendo incessanti fino al 18 novembre 2024 quando, stanca dei soprusi subiti, la donna ha... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Aggressioni fisiche e violenze psicologiche per mesi alla moglie, in manette

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Violenze fisiche e psicologiche alla moglie: 41enne finisce in manette; Roccella: «L'indipendenza economica frena la violenza di genere»; Rimini, violenza in hotel sull’ex: botte, minacce e video hard da vendere online. L’uomo a processo; Veroli, viola il divieto di avvicinamento: arrestato 60enne per minacce e aggressioni a madre e sorella. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ferrara, maltrattava la moglie: arrestato un 25enne - Ferrara Aggressioni fisiche, violenze psicologiche e tutta una serie di soprusi che per mesi le hanno negato la libertà. Il suo aguzzino era il marito, che prima è stato denunciato e successivamente a ... 🔗Secondo msn.com

Tivoli, arrestato 46enne per violenze fisiche e psicologiche agli anziani genitori - CRONACA – La Polizia di Tivoli ha arrestato un uomo di 46 anni, nella flagranza dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Secondo quanto emerso nell’ambito dell’attività ... 🔗Da lanotiziaoggi.it

Calci e pugni all’ospedale Cervello: “Violenza gratuita inaccettabile” - PALERMO – Esplode ancora una volta la violenza in un ospedale di Palermo. A seminare panico e paura sono stati i familiari di una donna che è stata ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale Cervello ... 🔗Come scrive livesicilia.it

COME AFFRONTARE LA VIOLENZA FISICA DEL PARTNER - Dr. Viceconte