Aggressione nello spogliatoio della Roma di Zaniolo dopo il match della primavera | la Procura FIGC apre un’indagine

Dopo la semifinale del campionato Primavera, un episodio di aggressione nello spogliatoio della Roma ha coinvolto Nicolò Zaniolo, suscitando preoccupazioni nel mondo del calcio. La Procura Federale della FIGC ha avviato un’indagine per chiarire i dettagli dell’accaduto e le responsabilità. La situazione solleva interrogativi sulla sicurezza e il comportamento all'interno degli spogliatoi, aspetto cruciale per il corretto svolgimento del sport giovanile.

Aggressione nello spogliatoio della Roma di Zaniolo dopo il match della primavera: la Procura FIGC apre un’indagine Nicolò Zaniolo è al centro di un’inchiesta della Procura Federale della FIGC dopo un presunto episodio di aggressione avvenuto al termine della semifinale del campionato Primavera tra Fiorentina e Roma. La partita, disputata al Viola Park e vinta ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Aggressione nello spogliatoio della Roma di Zaniolo dopo il match della primavera: la Procura FIGC apre un’indagine

