Aggressione in strada Novantenne mette in fuga la rapinatrice di Rolex

In un episodio sorprendente avvenuto a Montecatini Terme il 27 maggio 2025, un novantenne ha messo in fuga una rapinatrice di Rolex mentre tornava a casa. La donna aveva tentato di sottrargli l'orologio dal polso, ritenuto di grande valore. Questo evento dimostra che il coraggio e la determinazione possono manifestarsi anche nelle situazioni piĂą inaspettate.

Montecatini Terme, 27 maggio 2025 – L’obiettivo di quella donna era portargli via l’orologio da polso, che a lei appariva di gran valore. Un uomo di 90 anni ha subito una tentata rapina in viale Bicchierai, mentre stava rientrando nella sua abitazione. La vittima era andata di buon mattino a fare la terapia idropinica alle Terme Tettuccio e, intorno, alle 10.15, stava rientrando nel condominio dove vive. In quel momento, la porta automatica di stava aprendo per consentirgli l’ingresso. All’improvviso, una donna piuttosto corpulenta, secondo l’anziano di origine magrebina, lo ha colpito con due pugni ben assestati nella schiena, facendo cadere rovinosamente per terra... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aggressione in strada. Novantenne mette in fuga la rapinatrice di Rolex

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aggressione in strada. Novantenne mette in fuga la rapinatrice di Rolex. 🔗Ne parlano su altre fonti

Aggressione in strada. Novantenne mette in fuga la rapinatrice di Rolex - L’anziano colpito alle spalle si è difeso e ha impedito che il furto avvenisse. La donna è scappata dopo la colluttazione avvenuta in viale Bicchierai ... 🔗Secondo msn.com

Novantenne presa a bastonate in strada. L’aggressore: “Volevo dimostrare a mia madre di essere forte” - Tutto è avvenuto a Roma, in via Collatina. Novantenne presa a bastonate in strada. La prima ricostruzione La 90enne, racconta Fanpage, era appena uscita da un bar dove aveva preso un caffè ... 🔗blitzquotidiano.it scrive

Partinico, in un video la brutale aggressione al giovane senegalese