Aggressione Fiorentina-Roma la versione UFFICIALE di Zaniolo

Dopo l'aggressione avvenuta al termine della partita Fiorentina-Roma del campionato Primavera, Nicolò Zaniolo rompe il silenzio e offre la sua versione ufficiale dei fatti. La Procura FIGC ha avviato un'inchiesta per fare luce sugli incidenti post-fischio finale. Zaniolo racconta la sua esperienza e condivide le emozioni di un momento difficile, mentre si attende l'esito delle indagini.

Stamane la Procura FIGC ha avviato una indagine in merito ai fatti avvenuti dopo il fischio finale della gara del campionato Primavera Zaniolo parla pubblicamente per la prima volta dopo l’aggressione di ieri sera al termine di Fiorentina-Roma del campionato Primavera. Aggressione Fiorentina-Roma, la versione UFFICIALE di Zaniolo (LaPresse) – Calciomercato.it Attraverso un post su Instagram, l’esterno viola fa mea culpa dando al contempo la sua versione dei fatti: “ Voglio chiedere scusa con il cuore per quanto accaduto ieri. So di avere reagito male e me ne assumo la responsabilità. Sono andato lì con l’unico intento di dare un segnale positivo, di stare vicino ai ragazzi in un momento difficile dopo la partita”... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Aggressione Fiorentina-Roma, la versione UFFICIALE di Zaniolo

