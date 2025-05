Aggressione all' ospedale Cervello la Cisl Fp | Violenza inaudita l’azienda convochino subito le parti sociali

Nel cuore dell'ospedale Cervello di Palermo, un grave episodio di violenza ha colpito un infermiere di pronto soccorso, suscitando sgomento e preoccupazione. La Cisl Fp esprime la propria condanna e chiede un incontro urgente con le parti sociali per affrontare questi atti inaccettabili, sottolineando la necessità di misure preventive efficaci. La sicurezza degli operatori sanitari deve essere una priorità.

“Siamo sgomenti per un atto di violenza inaudita ai danni di un infermiere in servizio al pronto soccorso dell’ospedale Cervello. Questi episodi gravissimi vanno immediatamente prevenuti”. A dirlo il segretario aziendale Cisl Fp Palermo Trapani dell’azienda Villa Sofia Cervello di Palermo, Nando... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Aggressione all'ospedale Cervello, la Cisl Fp: "Violenza inaudita, l’azienda convochino subito le parti sociali"

