Aggredisce l’ex compagna e poi i Carabinieri | arrestato a Vignola un 34enne tunisino

Un 34enne tunisino è stato arrestato a Vignola dopo aver aggredito l'ex compagna e aver poi opposto resistenza ai Carabinieri intervenuti. L'incidente, avvenuto nella tarda serata di sabato, ha visto la donna chiedere aiuto, segnalando l'aggressione. L'uomo, già irregolare sul territorio, è ora accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

È accaduto nella tarda serata di sabato scorso, a Vignola, quando i Carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti a seguito di una richiesta d'aiuto avanzata da una donna che segnalava di essere stata aggredita dall'ex compagno. L'uomo, un cittadino tunisino di 34 anni, irregolare sul...

