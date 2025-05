Agenzia e Consulenti del lavoro intesa per favorire i servizi digitali

In un'epoca in cui la digitalizzazione è fondamentale, le agenzie e i consulenti del lavoro si uniscono per potenziare i servizi digitali. L'obiettivo primario è migliorare l'efficacia delle interazioni mediante il rafforzamento dei canali telematici, come Civis, e promuovendo l'uso delle funzionalità online e a distanza, per una gestione più snella e innovativa delle pratiche lavorative.

Tra gli obiettivi in comune, rendere le interazioni sempre più efficaci attraverso il rafforzamento dei canali telematici come Civis e l'uso prioritario delle funzionalità online e a distanza...

