Agenti immobiliari Bitonci Lavoriamo a decreto ministeriale

Il Sottosegretario Massimo Bitonci ha annunciato che il DDL Concorrenza è in fase di elaborazione e sarà presentato al Consiglio dei Ministri entro due settimane. Durante il suo intervento al Consiglio Nazionale Fiaip, ha sottolineato l'impegno del governo nel promuovere normative che influiscono sul settore immobiliare, evidenziando l'importanza di una regolamentazione efficace per gli agenti immobiliari.

ROMA (ITALPRESS) – “Il DDL Concorrenza è in fase di predisposizione, penso che andrà in Consiglio dei ministri entro 15 giorni”, ha affermato il Sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Massimo Bitonci, intervenuto al Consiglio Nazionale Fiaip. “Stiamo lavorando a un decreto ministeriale per quanto riguarda la regolamentazione dell’esercizio e dell’accesso alla professione”, ha aggiunto parlando della formazione degli agenti immobiliari tenendo in considerazione la tutela del venditore e del cliente: “Più è professionale l’attività più si va verso una responsabilizzazione del ruolo”... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Agenti immobiliari, Bitonci “Lavoriamo a decreto ministeriale”

