Agapè – Universal Love | tre appuntamenti con il teatro-danza nelle chiese di Pisa

In occasione del Giubileo 2025, l'associazione Parallelo Dance presenta "Agapè – Universal Love", un progetto che unisce teatro-danza e spiritualità attraverso tre performance ispirate alle virtù teologali: Fede, Speranza e Carità. Le esibizioni, ospitate in suggestive chiese di Pisa, offrono un percorso integrato di riflessione e celebrazione, contribuendo a un dialogo profondo tra arte e comunità.

