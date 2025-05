Afragola Martina scomparsa nel nulla | la 14enne era uscita per una passeggiata

La comunità di Afragola è in apprensione per la scomparsa di Martina Carbonaro, una ragazza di 14 anni, svanita nel nulla mentre era uscita per una passeggiata. L'allerta è scattata intorno alle 20:30 di ieri e da allora le forze dell'ordine e i volontari sono impegnati in una ricerca incessante per riportarla a casa sana e salva.

Sono ore di angoscia e apprensione per la comunità di Afragola, dove si cerca senza sosta Martina Carbonaro, una ragazza di soli 14 anni scomparsa nel nulla nella serata di ieri. L'allarme è scattato poco dopo le 20:30, quando la giovane non ha fatto ritorno a casa.

