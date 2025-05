Afragola 14enne scomparsa da casa | smentite voci su corpo ritrovato ricerche continuano

Il caso della 14enne scomparsa da Afragola, Martina Carbonaro, mantiene alta l'allerta dopo che le voci di un possibile ritrovamento di corpi sono state smentite dai Carabinieri. Le ricerche della ragazza continuano, con i familiari preoccupati e in attesa di notizie. L’Arma invita a non diffondere false informazioni mentre si intensificano le operazioni di ricerca.

Tempo di lettura: < 1 minuto Non sono stati trovati corpi nĂ© abiti. Una nota dei Carabinieri, in serata, smentisce i rumors all’impazzata su Martina Carbonaro. La 14enne di Afragola ha fatto perdere ieri le sue tracce. I familiari ne hanno denunciato subito la scomparsa all’Arma. Oggi dai genitori è partito anche un appello sui social. Martina indossava jeans e una maglietta nera. Si precisa che non si è mai allontanata da casa, senza avvisare. L’ufficio stampa del comando provinciale Carabinieri fa sapere che le ricerche continuano, sotto il coordinamento della Procura di Napoli Nord e della Prefettura partenopea... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Afragola, 14enne scomparsa da casa: smentite voci su corpo ritrovato, ricerche continuano

