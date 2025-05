Affitti brevi | Tar boccia obbligo del check in presenza

Il Tar del Lazio segna una svolta significativa per il settore degli affitti brevi, annullando l'obbligo di check-in in presenza previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno. Questa decisione libera i B&B e le strutture extralberghiere dalla necessità di identificare gli ospiti di persona, favorendo pratiche come il self check-in e semplificando ulteriormente la gestione degli affitti brevi.

Rivoluzione per B&B e affitti brevi. Il Tar del Lazio ha annullato la circolare del Ministero dell’Interno, del 18 novembre scorso, che imponeva il riconoscimento di persona degli ospiti di strutture extralberghiere e vietava il self check-in L'articolo Affitti brevi: Tar boccia obbligo del check in presenza proviene da Firenze Post... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Affitti brevi: Tar boccia obbligo del check in presenza

Le notizie più recenti da fonti esterne

2025-05-20 TOSCANA - AREE IDONEE, TAR BOCCIA IL GOVERNO MA REGIONE VA AVANTI; Ricorso sul 6 in condotta Il Tar boccia la famiglia. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Affitti brevi, il Tar boccia l’obbligo del check in presenza. Funaro: “Per Firenze non cambia nulla” - Annullata la circolare del ministero dell'Interno del novembre scorso, che introduceva l'obbligo di riconoscimento fisico (de visu) degli ospiti ... 🔗Da msn.com

Affitti brevi, il Tar boccia l'obbligo del check in presenza - Il pronunciamento del Tar è un duro colpo per quei sindaci che avevano portato avanti la loro battaglia contro il 'self check' e l'invasione di appartamenti per uso turistico che rischiano - secondo i ... 🔗ansa.it scrive

Torna il self chek-in per affitti brevi e B&b, il Tar del Lazio boccia la circolare del Viminale: «Non è sicura» - Secondo i giudici amministrativi, sarebbero tre le ragioni principali che non giustificano l'obbligo di identificazione di persona degli ospiti. I gestori esultano: «La misura era carente» L'articolo ... 🔗Riporta msn.com