Affitti brevi il Tar | illegittima l' identificazione fisica degli ospiti Saltano le nuove norme anche a Firenze?

Il TAR del Lazio ha dichiarato illegittima la circolare del Ministero dell'Interno che imponeva l'identificazione fisica degli ospiti nelle strutture ricettive, colpendo di fatto il modello di self check-in nelle locazioni brevi. Questa decisione rappresenta un importante passo indietro nelle misure di sicurezza richieste per gli affitti brevi, sollevando interrogativi sulla loro attuazione anche a Firenze.

