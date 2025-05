Affitti brevi il Tar boccia l’obbligo del check in presenza Funaro | Per Firenze non cambia nulla

Firenze, 27 maggio 2025 – Il TAR del Lazio ha annullato l'obbligo di check-in in presenza per gli affitti brevi, permettendo l'utilizzo di keybox e pulsantiere. Questa decisione riaccende il dibattito sulle normative in materia e non avrà impatti significativi sulla situazione fiorentina. La nuova sentenza offre maggior flessibilità agli operatori del settore, continuando a sollevare questioni sui controlli e la gestione degli affitti turistici.

Firenze, 27 maggio 2025 – Via libera al check in non in presenza per gli affitti brevi. Una decisione del Tar del Lazio che riapre la polemica sul tema degli affitti brevi. Il Tar, infatti, ha bocciato la stretta su keybox e pulsantiere. La circolare del Ministero dell'Interno del novembre scorso, che introduceva l'obbligo di riconoscimento fisico (de visu) degli ospiti delle abitazioni locate per brevi periodi, è annullata e ora l'Aigab (l'organizzazione di categoria degli affittuari a breve termine) annuncia «contatti con il governo per mettere a disposizione il know how allo scopo di ottenere un pieno riconoscimento delle tecnologie da remoto utilizzate, dimostrando - dicono - il nostro ruolo a supporto delle istituzioni»... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Affitti brevi, il Tar boccia l’obbligo del check in presenza. Funaro: “Per Firenze non cambia nulla”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

2025-05-20 TOSCANA - AREE IDONEE, TAR BOCCIA IL GOVERNO MA REGIONE VA AVANTI; Ricorso sul 6 in condotta Il Tar boccia la famiglia. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Affitti brevi, il Tar boccia l'obbligo del check in presenza - Il pronunciamento del Tar è un duro colpo per quei sindaci che avevano portato avanti la loro battaglia contro il 'self check' e l'invasione di appartamenti per uso turistico che rischiano - secondo i ... 🔗Riporta ansa.it

B&b e affitti brevi: stop all’obbligo di identificazione «de visu»: il Tar Lazio boccia la circolare del Viminale - I giudici del Tar del Lazio: «Il check-in va bene anche da remoto». Annullata la circolare che imponeva l’identificazione degli ospiti da parte delle strutture ricettive ... 🔗Secondo msn.com

Affitti brevi e self check-in: il Tar del Lazio revoca il divieto. Cosa succede ora - Il Tar del Lazio ha annullato la circolare del Viminale del 18 novembre 2024 che vietava il self check-in. Le novità in arrivo e tutto quello che c’è da sapere. 🔗notizie.it scrive

TG Rassegna stampa - 27/05/2024