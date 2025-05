Affitti brevi | il Tar annulla la circolare del Viminale sul divieto del self check-in

Il Tar del Lazio ha annullato la circolare del Viminale del 18 novembre 2024, che vietava il self check-in per le strutture ricettive, ripristinando così la possibilità di accogliere gli ospiti senza la presenza fisica del personale. La notizia è stata comunicata dall'Aigab, Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi, che sottolinea l'importanza di questa decisione per il settore degli affitti brevi.

Il Tar del Lazio ha annullato la circolare del Viminale del 18 novembre 2024 che vietava il self check-in, imponendo alle strutture ricettive il riconoscimento de visu degli ospiti, che quindi torna consentito. Lo rende noto l'Aigab, Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi. La sentenza, spiega Marco Celani, Presidente Aigab, si basa su due argomentazioni: «L'obbligo di identificazione de visu,...

