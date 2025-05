AEW | Nel backstage quasi tutti pensano che i PPV siano troppo lunghi

Nel backstage della AEW, emerge un crescente malcontento riguardo la durata eccessiva dei pay-per-view (PPV). Secondo Bryan Alvarez di Wrestling Observer Live, molti membri dello staff ritengono che i PPV siano troppo lunghi, ma il presidente Tony Khan non sembra disposto a modificare la sua strategia. Questo articolo esplorerà le dinamiche interne e le opinioni dei membri della AEW su questo tema controverso.

Secondo Bryan Alvarez di Wrestling Observer Live, la maggior parte dello staff della AEW considera eccessiva la durata dei PPV periodici ma il presidente Tony Khan non sembra intenzionato a cambiare strategia. Il malcontento generale dietro le quinte. Secondo quanto raccontato da Bryan Alvarez durante il suo programma, dopo AEW Double or Nothing ha trascorso un’intera giornata a confrontarsi con diverse persone della AEW riguardo alla durata dei pay-per-view. Il giornalista ha rivelato che praticamente tutti i membri dello staff con cui ha parlato ritengono che gli show siano eccessivamente lunghi e dovrebbero terminare come minimo prima di mezzanotte sulla costa orientale americana... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Nel backstage quasi tutti pensano che i PPV siano troppo lunghi

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Quasi impossibile rivedere CM Punk in AEW - Quelle parole non erano andate giù a diverse superstar e si era scatenata una rissa nel backstage. Il presidente della AEW Tony Khan aveva provveduto a sospendere tutti i performer coinvolti, ma Punk ... 🔗Come scrive worldwrestling.it

AEW: la reazione del backstage ai rilasci in WWE - AEW: la reazione del backstage ai rilasci in WWE ... “In poche parole, si è voluto assicurare che tutti stiano bene e che si stiano prendendo cura delle loro famiglie oltre che di loro stessi, anche ... 🔗Si legge su theshieldofwrestling.com

AEW: Super card per il prossimo Dynamite, (quasi) tutte le top star della compagnia presenti. I dettagli - la AEW ha confermato diversi nuovi segmenti e match per il prossimo episodio di Dynamite, in programma come di consueto martedì. Lo show, in programma a Cedar Park, Texas, vedrà praticamente tutte le ... 🔗Lo riporta zonawrestling.net

Wait a minute! ??