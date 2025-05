AEW | Konosuke Takeshita è sposato con una superstar del roster

Konosuke Takeshita, stella emergente di AEW, ha recentemente condiviso un momento intimo sui social, svelando di essere sposato con una superstar del roster. Dopo aver partecipato a un intenso trios match a Double Or Nothing, lottatore e moglie si mostrano al pubblico in una tenera foto, rivelando un lato più personale della loro vita. Scopriamo di più su questa coppia nel mondo del wrestling!

Konosuke Takeshita ha lottato il weekend scorso a Double Or Nothing nel trios match tra la Don Callis Family, di cui fa parte e il Paragon (degli ex Undisputed Era ). Ma oggi sui social Takeshita ci mostra il suo lato più personale; ha infatti pubblicato una foto che ritrae lui e la moglie, anch'essa wrestler AEW Yuka Sakazaki e il loro cucciolo di goldendoodle Kenshiro. Konosuke Takeshita wants to introduce his fans to his family, his wife Yuka Sakazaki and his dog Kenshiro "It's personal, but today I'll introduce my family. I'm about to turn 30. Even though I'm trying to grow up a little better, I still have a lot of things I can't...

