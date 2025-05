Aeroporto di Grazzanise pressing su Salvini in vista della chiusura di Capodichino

Il parlamentare casertano Agostino Santillo rivolge un pressing al ministro Matteo Salvini per accelerare i lavori sull'aeroporto di Grazzanise, in previsione della chiusura temporanea dell'aeroporto di Capodichino per lavori. La chiusura, che durerà 42 giorni tra gennaio e marzo, impone la necessità di garantire un'alternativa operativa per il traffico aereo nella regione.

