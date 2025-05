Aeroporto Canova oltre quattro milioni di passeggeri nel 2024 | Crescita anche nel 2025

L'aeroporto Canova di Treviso prevede di superare nel 2024 quota quattro milioni di passeggeri, evidenziando una crescita anche per il 2025. L'assemblea di SAVE ha approvato il bilancio consolidato, riportando ricavi totali di 255,2 milioni di euro, con un incremento dell'8,7% rispetto all'anno precedente. Questi risultati sottolineano l'andamento positivo degli scali di Venezia e Treviso.

L'assemblea dei soci di Save (aeroporti di Venezia e Treviso) ha approvato all’unanimità il bilancio consolidato 2024, che mostra valori in crescita e riflette l'andamento positivo degli scali. I risultati principali: ricavi totali di 255,2 milioni di euro, in aumento dell’8,7% rispetto al 2023... 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Aeroporto Canova, oltre quattro milioni di passeggeri nel 2024: «Crescita anche nel 2025»

Su questo argomento da altre fonti

Aeroporto Canova, oltre quattro milioni di passeggeri nel 2024: «Crescita anche nel 2025». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Treviso, l’aeroporto Canova riapre dopo 15 mesi: sarà l’hub di Ryanair - Il primo giugno riapre l’aeroporto «Antonio Canova» di Treviso: sarà un doppio inizio perché, oltre a rivedere aerei e viaggiatori, diventerà hub di Ryanair, il vettore irlandese low cost. 🔗Come scrive corrieredelveneto.corriere.it

Passo avanti dell'aeroporto Canova: installato nuovo sistema di sorveglianza radar - TREVISO - All’aeroporto Canova arriva un nuovo sistema radar ... presenti nelle immediate vicinanze dell’aeroporto, oltre che per mezzo dell’osservazione visiva diretta, anche attraverso ... 🔗Si legge su ilgazzettino.it

Treviso, aeroporto Canova crocevia della droga - In pancia aveva qualcosa come una cinquantina di ovuli, con oltre tre etti di cocaina. Gli sono stati necessari quattro giorni ... in servizio all’aeroporto Canova, è finito un altro nigeriano ... 🔗Si legge su tribunatreviso.gelocal.it

AEROPORTO CANOVA TRA RITARDI E CAOS E DOMANI SCATTA LO SCIOPERO | 16/07/2022