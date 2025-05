Aeroporti | scontro tra sindaci | Noi voliamo più alto di Forlì Non ci sentiamo loro sudditi

Nell'eterna rivalità tra Rimini e Forlì per il predominio nel settore aeroportuale, i sindaci delle due città si trovano nuovamente a scontrarsi, risvegliando tensioni storiche. Mentre si cerca di costruire un "sistema integrato" per gli scali dell'Emilia Romagna, i protagonisti non nascondono il loro desiderio di volare al di sopra delle rivali, ribadendo la propria autonomia e il rifiuto di essere considerati sudditi di un'unica realtà.

Sembra di essere tornati ai tempi di Aeradria. Quando gli aeroporti di Rimini e Forlì si facevano una concorrenza spietata su ogni volo. E la strada per arrivare a quel "sistema integrato degli scali" dell'Emilia Romagna, a cui lavora da mesi il presidente della Regione Michele de Pascale, appare tutta in salita dopo lo scambio di accuse tra Jamil Sadegholvaad e il primo cittadino forlivese Gian Luca Zattini. L'ennesima guerra dei cieli, scatenata dalle parole di Pierluigi Di Palma, presidente di Enav: "Abbiamo chiesto all'aeroporto di Bologna di comprare il 30 per cento di quello di Forlì e portare lì un po' di voli"...

