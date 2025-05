Aeroporti Sadegholvaad tende la mano | Rimini e Forlì tornino a essere alleate È Enac a non dover parteggiare

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, fa appello a una collaborazione tra gli aeroporti di Rimini e Forlì, sottolineando che non si tratta di una competizione ma di un'opportunità per entrambi. Durante la conferenza stampa di presentazione di Rimini Wellness Off, Sadegholvaad ha chiarito la sua posizione, chiedendo che l'ENAC non prenda parte in un presunto conflitto tra le due città.

Non è guerra dei cieli tra Forlì e Rimini. Perlomeno, non nelle intenzioni del sindaco di quest'ultima, Jamil Sadegholvaad, che questa mattina, 27 maggio, durante la conferenza stampa di presentazione di Rimini Wellness Off, si è sbottonato in merito ai recenti siparietti che lo hanno visto...

