Aeroporti dalla Riviera mano tesa a Zattini | Rimini e Forlì tornino a essere alleate È Enac a non dover parteggiare

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, propone una nuova alleanza con il collega di Forlì, Gian Luca Zattini, per risolvere le controversie legate agli aeroporti Ridolfi e Fellini. Dopo un periodo di tensioni politiche, Sadegholvaad esprime il desiderio di collaborare, sottolineando l'importanza di un dialogo costruttivo per il futuro del settore aeronautico nella regione.

"Lo conosco da anni e sono convinto che si possa ancora lavorare insieme. Anzi, non vedo l’ora di incontrarlo". Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, tende la mano al primo cittadino di Forlì, Gian Luca Zattini, dopo lo scontro politico attorno agli aeroporti Ridolfi e Fellini. Ad accendere... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Aeroporti, dalla Riviera mano tesa a Zattini: “Rimini e Forlì tornino a essere alleate. È Enac a non dover parteggiare"

