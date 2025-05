Adriana Smith è cerebralmente morta ma per le leggi anti aborto è tenuta in vita per partorire

Adriana Smith, trentenne della Georgia, è un caso emblematico delle conseguenze delle leggi anti-aborto introdotte dopo l'abolizione della sentenza Roe v. Wade nel 2022. Dichiarata cerebralmente morta da oltre tre mesi, è stata costretta a rimanere in vita per portare avanti una gravidanza, sollevando interrogativi etici e legali sul diritto alla vita e il controllo sui corpi delle donne.

Le ll’aborto introdotte in alcuni stati americani dopo l’abolizione della storica sentenza Roe v. Wade nel 2022 stanno iniziando a produrre effetti concreti, spesso drammatici. È il caso di Adriana Smith, trentenne della Georgia, dichiarata cerebralmente morta da oltre tre mesi, ma ancora attaccata a un respiratore artificiale per consentire al feto che porta in grembo di completare la gestazione. A raccontarlo è la madre, April Newkirk, in un’intervista all’emittente WXIA di Atlanta. La donna ha spiegato che la figlia ha iniziato ad accusare forti mal di testa più di tre mesi fa. Ricoverata all’ospedale Northside, era stata dimessa dopo aver ricevuto dei farmaci... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Adriana Smith è cerebralmente morta, ma per le leggi anti aborto è tenuta in vita per partorire

