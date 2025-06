Adottare un bambino | a Napoli nasce il Polo delle adozioni per sostenere genitori e figli

Attivato a Napoli il nuovo polo delle adozioni, un'iniziativa che promette di cambiare le vite di tanti bambini e famiglie. Questo centro non solo offre supporto ai genitori adottivi, ma incoraggia anche una cultura dell’accoglienza sempre più diffusa in Italia. Un aspetto interessante? La condivisione delle esperienze tra famiglie, che può trasformare la solitudine in comunità. Adottare è un viaggio, e ora si ha compagnia lungo la strada!

Adottare un figlio non è solo un atto d’amore, è un percorso profondo e delicato che trasforma la vita di chi apre il proprio cuore a un bambino in cerca di famiglia. I genitori adottivi si trovano a vivere un cammino emozionante, spesso fatto di attese lunghe, speranze e timori. A Napoli è partito un . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - Adottare un bambino: a Napoli nasce il Polo delle adozioni per sostenere genitori e figli

Leggi anche Adottare un bambino: a Napoli parte un progetto di accompagnamento e sostegno per genitori e figli - A Napoli prende il via un innovativo progetto di accompagnamento e sostegno dedicato ai genitori che decidono di adottare.

Cosa riportano altre fonti

Da noi... a ruota libera, gli ospiti di oggi domenica 25 maggio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Gli odontoiatri di Napoli “adottano” i bambini in difficoltà.

Segnala ilmattino.it: inviterà i circa 1.000 studi odontoiatrici presenti sul territorio di Napoli ad “adottare” per un anno un bambino o una bambina, offrendo gratuitamente le cure odontoiatriche. I piccoli ...

Napoli, parto record al Policlinico Federico II: nasce bambino di 5,4 Kg

Secondo ilmattino.it: Gara tra giganti in sala parto: a distanza di poche ore dal parto record registrato a Marcianise dove è nato un bambino di 5 chilogrammi di peso, al centro nascite del Policlinico Federico II è ...