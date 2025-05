ADM e il gioco legale | un presidio di legalità e sicurezza

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) è il fulcro del gioco legale in Italia, garantendo la regolamentazione e la sicurezza del settore. Sebbene spesso rimanga nel dietro le quinte, la sua azione è cruciale per proteggere i cittadini e promuovere la legalità. Questo articolo esplora il suo ruolo essenziale e l'impatto sul panorama del gioco pubblico nel nostro Paese.

In Italia, parlare di gioco pubblico significa parlare di ADM, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Spesso poco conosciuta dal grande pubblico, ADM è l'autorità statale che regola, controlla e autorizza il gioco legale nel nostro Paese. Il suo ruolo è fondamentale, non solo per garantire che l'attività ludica si svolga in un ambiente sicuro e trasparente, ma anche per proteggere i cittadini, soprattutto i più vulnerabili, da rischi quali la dipendenza e la truffa. Il sistema del gioco legale italiano è uno dei più complessi e avanzati d'Europa. ADM rilascia concessioni solo a operatori che rispettano standard rigorosi in termini di sicurezza tecnologica, trasparenza dei pagamenti, tracciabilità delle transazioni e protezione del giocatore...

