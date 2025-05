Adinolfi | Un bambino non può stare con due papà

Nell'attuale dibattito sulle famiglie, Mario Adinolfi riaccende le polemiche sul concetto di famiglia tradizionale, sostenendo che un bambino non possa crescere con due papà. Le sue dichiarazioni, formulate durante l'Isola dei Famosi, rimandano a una discussione più ampia sulle adozioni e il valore delle diverse configurazioni familiari, attirando l'attenzione di sostenitori e oppositori.

Il tema della famiglia tradizionale, identificata come quella formata da un padre, una madre e uno o più figli, e quello delle adozioni sono ormai all’ordine del giorno nonché motivo spesso di discussioni e pensieri contrapposti. Succede anche all’ Isola dei Famosi, dove Mario Adinolfi, noto per le sue posizioni estremamente conservatrici e talvolta drastiche sui diritti umani, ribadisce la sua convinzione. Io non credo che un bambino possa stare con due papà. Un bambino ha bisogno di una figura materna e non può essere acquistato da un utero affittato afferma in una chiacchierata con Alessia Fabiani... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it