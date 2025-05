Adeguamento contrattuale mercato e rispetto dagli arbitri | le 3 richieste che farà Inzaghi a Marotta

Nell'attesa della finale, Simone Inzaghi si prepara a presentare a Giuseppe Marotta tre richieste cruciali riguardanti l'adeguamento contrattuale in merito al mercato e al rispetto da parte degli arbitri. Mentre le voci su un possibile futuro lontano da Milano si intensificano, l'allenatore riflette con attenzione sulle sue opzioni dopo la sfida di Monaco.

La finale è l’obiettivo fisso, ma in casa Inter si parla inevitabilmente anche del futuro della panchina. Simone Inzaghi, come ha confermato lui stesso, ha ricevuto offerte importanti e prenderà una decisione solo dopo la sfida di Monaco. Intanto, secondo la Repubblica, il club nerazzurro si sta già muovendo per non farsi trovare impreparato in caso di addio. Il nome più caldo è quello di Massimiliano Allegri, che solo un anno fa era considerato il simbolo della crisi juventina e oggi è tornato improvvisamente di moda: il Napoli lo vede come possibile erede di Conte, e anche l’Inter lo valuta seriamente se Inzaghi dovesse fare le valigie... 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Romagnoli, la Lazio prende tempo: trattativa per il rinnovo congelata fino a fine stagione; Atalanta, c'è l'intenzione di continuare con Gasperini. Che vorrebbe un triennale. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ex mercato annonario, 8,5 milioni di euro per riqualificarlo - Il progetto dell'amministrazione per combattere degrado e abbandono e ridare nuova vita alla struttura. Scontro in commissione ... 🔗Come scrive latinatoday.it

Mercato dei contratti pubblici: calano i lavori, crescono forniture e servizi - La Relazione ANAC fotografa il mercato degli affidamenti nel 2024: più affidamenti diretti, meno lavori e forte crescita dei servizi ... 🔗Riporta lavoripubblici.it

Aumento del canone di affitto: come avviene l’adeguamento all’inflazione? - L’adeguamento del canone di affitto all’inflazione avviene tramite l’indice ISTAT FOI, ma richiede clausole contrattuali specifiche, comunicazioni formali e rispetto delle regole previste per ogni ... 🔗Da edilizia.com

Come ragiona la banca quando vai a fare un mutuo?#investimenti #mercati #borsa #banche