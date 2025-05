Addio sogni di rivincita | FdI cresce ancora e tocca il 305% L’ultimo sondaggio Swg per La7 gela la sinistra

L'ultimo sondaggio Swg per La7 segna un ulteriore incremento per Fratelli d'Italia, raggiungendo il 30,5% dei consensi. Questo risultato, reso noto durante lo spoglio elettorale, gela le speranze della sinistra, mentre la vittoria del centrosinistra a Genova appare come un evento isolato nel contesto nazionale. L'analisi evidenzia il divario crescente tra le forze politiche e le sfide che affronta la sinistra.

Non c’è Genova che tenga. L’ultimo sondaggio Swg per La7, diffuso proprio durante lo spoglio di questa ultima tornata elettorale, dimostra che Fratelli d’Italia continua a mietere consensi. La viuttoria del centrosinistra nel capoluogo ligure, in formato extralarge, si conferma un dato locale che non ha ripercussione negli equilibri politici nazionali. Lo ha ricordato da tecnico anche il sondaggista Antonio Noto: “Le elezioni amministrative sono e restano locali, sul piano nazionale non cambia proprio nulla”. Peccato che Elly Schlein l a pensi diversamente sognando un’improbabile spallata, la stessa rincorsa dopo le elezioni in Sardegna con la vittoria di Alessandra Todde... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Addio sogni di rivincita: FdI cresce ancora e tocca il 30,5%. L’ultimo sondaggio Swg per La7 gela la sinistra

