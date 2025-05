Addio Bottega della luce Il 30 giugno chiuderà | Finisce una leggenda

Il 30 giugno segna la chiusura della storica "Bottega della luce" di via Clavature, un simbolo bolognese dell'elettricità attivo dal 1919. Dopo 106 anni di servizio, questo tempio della luce, custode di storie e tradizioni, chiude i battenti, segnando la fine di un’epoca per la città e per tutti coloro che hanno vissuto le sue avventure nell’illuminazione.

Il tempio della luce. Si può definire così la ’Bottega della luce’ di via Clavature, un vero e proprio luogo di culto dell’elettricità, aperto dal 1919. Dopo 106 anni di storia cittadina il 30 giugno chiuderà. Una leggenda bolognese che metterà la parola fine. Perché nella confusione che c’è all’interno, tra scatoloni, fogli ingialliti e materiale appeso, in realtà è tutto ordinato per chi conosce a memoria ogni angolo di questo paradiso illuminato. Scatole su scatole, un magazzino sotterraneo di 130 metri quadrati con reperti d’epoca risalenti agli anni ’30. Lampioni, insegne, trapani a colonna... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio Bottega della luce. Il 30 giugno chiuderà: "Finisce una leggenda"

