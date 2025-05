Addio a Marcel Ophuls il regista del documentario Il dolore e la pietà su dittatura e collaborazionismo

Marcel Ophuls, celebre regista di documentari e figlio del noto Max Ophuls, è scomparso all'età di 97 anni. Riconosciuto per il suo audace lavoro "Il dolore e la pietà" del 1969, Ophuls ha sfidato la narrazione convenzionale sulla Francia occupata dai nazisti, esplorando le complessità del collaborazionismo e della resistenza. La sua opera continua a essere un riferimento fondamentale per la riflessione su memoria e responsabilità storica.

È morto a 97 anni il regista Marcel Ophuls, figlio del più celebre Max, però passato alla storia del cinema per aver creato nel 1969 il documentario Il dolore e la pietà, sulla Francia occupata dai nazisti. Demolì con coraggio l'idea di una resistenza uniforme, narrando gli aspetti più oscuri di quegli anni...

