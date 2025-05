addio a crudi testimone delle atrocità del nazismo

È scomparso Athos Crudi, supernonno di Riccione, testimone delle atrocità del nazismo, all’età di 105 anni. La sua morte, avvenuta domenica, ha suscitato commozione tra coloro che lo hanno conosciuto. Ultimo ultracentenario della città, dopo la scomparsa della concittadina Ines Ronci, Crudi resterà nella memoria collettiva per il suo straordinario percorso di vita e il suo impegno nel ricordare la storia.

Era il supernonno di Riccione, Athos Crudi, con i suoi 105 anni. Se n’è andato per sempre domenica tra la commozione di quanti l’hanno conosciuto. L’ultracentenario, il più longevo dopo la scomparsa della concittadina Ines Ronci, avvenuta l’anno scorso a 109 anni, in città era conosciuto soprattutto per la sua storia. Arruolato come guardia frontiera sul fronte jugoslavo, venne presto catturato e deportato in Germania, sopravvivendo ai campi di concentramento nazisti. Era così diventato un prezioso testimone dell’Olocausto, simbolo di memoria e resilienza. Al centro dei racconti, che rispolverava con estrema lucidità, com’è avvenuto un anno fa alla presenza della sindaca Daniela Angelini e dell’assessora alla Famiglia Marina Zoffoli, che si stringono al dolore familiari, i momenti cruciali della sua prigionia segnata da inimmaginabili sofferenze, culminate nella lunga marcia di circa 1... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it