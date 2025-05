Adani | Mai visto così Dumfries! È migliorato tantissimo

Nel corso della puntata odierna di "Viva El Futbol," Lele Adani ha elogiato la straordinaria crescita di Denzel Dumfries, l'esterno olandese che ha avuto un ruolo chiave nella brillante stagione dell'Inter. L'opinionista sportivo ha messo in luce come il talento di Dumfries sia emerso in modo significativo, contribuendo in modo decisivo alla cavalcata della squadra.

Lele Adani, noto opinionista sportivo, nel corso della puntata odierna di Viva El Futbol, ha parlato della crescita di Denzel Dumfries. L'esterno olandese è stato al centro della cavalcata dell'Inter. DECISIVO – Lele Adani, sui divanetti di Viva El Futbol, ha parlato della bella stagione di Denzel Dumfries che ha fatto dopo aver rischiato di salutare l'Inter da parametro zero. Queste le parole dell'ex difensore ed oggi opinionista: «Dumfries non ha avuto un calco, lo ricordavo così continuo e così decisivo. Anzi, ti dico la verità. Dumfreis di sua natura nasce un po' disordinato nel giocare, ma secondo me quest'anno ha fatto meno confusione...

