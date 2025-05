Adamant adesso la finale Marchini | Una vale l’altra Con la giusta mentalità

L'Adamant si prepara ad affrontare la finale contro il Pordenone, l'unica squadra che è riuscita a batterlo in stagione. Con la giusta mentalità e determinazione, i biancazzurri mirano alla promozione in Serie B Nazionale, pronti a riscattarsi dopo le sconfitte subite. La sfida si preannuncia intensa e carica di emozioni, con in palio un'opportunità fondamentale per il futuro del club.

L'Adamant ha conosciuto la sua ultima duellante nella corsa alla promozione in Serie B Nazionale. E' dunque Pordenone, l'unica squadra capace di battere i biancazzurri due volte su due in stagione e arrivata al primo posto al termine dei play-in, proprio davanti a Ferrara. Temibile, sì, ma anche stimolante, perché il gruppo di Benedetto avrà voglia di rivalsa dopo quell'incredibile sconfitta di dicembre, costata – col senno di poi – la prima posizione e il conseguente fattore campo a favore anche in questa sfida. Lo avrà invece Pordenone, che giocherà in casa gara 1 domenica, e potrà sfruttare il calore del proprio pubblico in caso di eventuale "bella" una settimana più avanti...

