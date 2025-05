Ad Avellino si discute del futuro di ASIDEP | Una soluzione strutturale per dare stabilità ai lavoratori

A Avellino, si è svolto un incontro cruciale tra istituzioni, imprenditori e rappresentanti dei lavoratori per discutere il futuro di ASIDEP. Lavorando insieme, i partecipanti hanno cercato soluzioni strutturali per garantire stabilità ai dipendenti e superare la vertenza che coinvolge la società ASIDEP srl e il Consorzio ASI. Il tavolo di confronto rappresenta un passo importante per tutelare i diritti dei lavoratori e promuovere la crescita economica locale.

In una stanza della Prefettura di Avellino, intorno a un tavolo, si sono ritrovati rappresentanti delle istituzioni, del mondo industriale e del lavoro. Una riunione, convocata per cercare una via d'uscita alla vertenza che coinvolge la società ASIDEP srl e il Consorzio ASI di Avellino, si è...

