Ad Aurelio nun se cumanna

Nell'ultima esibizione di Max Giusti, l'imitazione dell'ineffabile Aurelio è un capolavoro di comicità. All'interno del "GialappaShow", Giusti si trasforma in un produttore hollywoodiano, che gioca con la sua autoironia nel relazionarsi a icone del cinema come Martin Scorsese e Robert De Niro, ma riserva un'affezione particolare per Massimo. Scopri di più su questo divertente sketch e il suo impatto nel panorama comico contemporaneo.

