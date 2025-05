Ad Arezzo ci sono cadaveri senza nome

Arezzo nasconde un dramma silenzioso: tre cadaveri senza nome, recuperati dai carabinieri, giacciono in attesa di essere identificati. Le loro salme, conservate presso cimiteri locali, la medicina legale aretina e il RIS di Roma, raccontano storie di solitudine e mistero. Da decenni, questi uomini dimenticati inquietano la comunità , ponendo interrogativi sulle identità perdute e sull'importanza della memoria.

Ciascuna delle salme è stata recuperata dai carabinieri. I loro resti si trovano presso cimiteri della provincia, alla medicina legale di Arezzo e al ris di Roma. Sono tre uomini e nessuno di loro ha un nome. Sono questi i cadaveri, rinvenuti nel territorio provinciale, che da decenni attendono...

