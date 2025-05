Ad Affari Tuoi De Martino sbaglia il nome della concorrente | “New entry new esci quanto ha vinto Valentina

Nella puntata di "Affari Tuoi" del 27 maggio, il conduttore De Martino commette un clamoroso errore, confondendo il nome della new entry Valentina con quello di un'altra concorrente. Tra battute e scuse, il presentatore scherza sulla breve permanenza della partecipante nel game show. Scopriamo quanto ha vinto Valentina in questo episodio divertente e imprevedibile.

Nella puntata di Affari Tuoi in onda martedì 27 maggio gioca la new entry Valentina. "Perdonami, non ci conosciamo" si scusa il conduttore dopo aver confuso il suo nome con quello della concorrente. Poi scherza sulla sua brevissima permanenza all'interno del game show: "New entry, new esci"... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Ad Affari Tuoi De Martino sbaglia il nome della concorrente: “New entry, new esci”, quanto ha vinto Valentina

